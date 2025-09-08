Fabrício Carpinejar, Ryane Leão, Sérgio Vaz, Alexandre Coimbra, Natália Timerman, Socorro Acioli, Viviane Mosé e Tati Bernardi estão entre os nomes que dão corpo ao 3º Circuito Literário do Sesc Goiás. O evento segue até sábado (13), ocupando diferentes unidades do Sesc — Centro, Universitário, Campinas, Cidadania — e também as ruas mais movimentadas da capital, como as avenidas Goiás, Anhanguera e 24 de Outubro. A abertura será nesta terça-feira (9), às 19 horas, no Teatro Sesc Centro, com homenagem ao escritor Luiz de Aquino e a inauguração da mostra Luiz de Aquino – 80 Anos, aberta para visitação na sala de exposições da unidade.\nA programação é múltipla, pensada para diferentes públicos e idades: contação de histórias, saraus, performances literárias, debates, feira de livros e intervenções artísticas em pontos estratégicos do Centro e do Setor Campinas. O circuito também se estende às escolas da rede pública, ampliando seu alcance para novas gerações de leitores. Todas as atividades são gratuitas, mas algumas exigem a retirada prévia de ingressos pela plataforma Sympla.