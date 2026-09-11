A literatura ganha as ruas de Goiânia e transforma diferentes espaços da cidade em pontos de encontro entre escritores, leitores e artistas. De segunda-feira (14) a domingo (20), o 4º Circuito Literário, promovido pelo Sesc Goiás, reúne nomes como Thalita Rebouças, Zeca Baleiro e Raphael Montes em uma programação que combina livros, música, oficinas, contação de histórias, poesia, cinema, feira e troca de exemplares. Todas as atividades são gratuitas, embora algumas exijam retirada antecipada de ingressos.\nAidenor Aires, poeta, escritor, professor e advogado é o grande homenageado da 4ª edição do Circuito Literário (Divulgação)\nA programação também lança luz sobre a produção literária de Goiás ao homenagear Aidenor Aires, poeta, escritor, professor e advogado que construiu parte importante de sua trajetória no Estado e presidiu instituições como a Academia Goiana de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. A abertura será nesta segunda-feira (14), às 19 horas, no Teatro Sesc Centro, com uma solenidade dedicada ao escritor e a inauguração de uma exposição sobre sua trajetória.