O Circuito Poesia no Pátio realiza nesta quinta-feira (7) uma edição especial em homenagem ao poeta goiano Geraldo Coelho Vaz, considerado um dos nomes importantes da literatura no Estado. O encontro acontece das 18h30 às 22h, no Pátio da Moura, no Setor Jaó.\nA programação reúne poesia e música, com participações de Fernando Simon, Beto da Flauta e Nandim Gonçalves. A proposta é celebrar a produção literária local em um ambiente de convivência entre artistas, leitores e o público em geral.\nO evento é uma realização da Suzy Livros Editora em parceria com o Pátio da Moura, com curadoria de Gustavo Neiva, da Trilhas Urbanas Editora. A edição havia sido inicialmente prevista para abril, mas foi adiada e agora ganha nova data.\nAlém da programação artística, o encontro contará com um espaço dedicado à comercialização de livros de poesia. Poetas interessados em participar como expositores podem se inscrever previamente, já que as vagas são limitadas.