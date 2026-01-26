O Claque Cultural, mais uma vez, apostou na diversidade de linguagens e territórios para compor uma programação descentralizada, iniciada em outubro de 2025 e agora em fase final. Ao longo de meses, o projeto ocupou palcos, teatros e praças em diferentes cidades goianas e também fora do Estado. O encerramento está previsto para o dia 31 de março, na Praça Cívica, com show gratuito em negociação com Maiara e Maraisa.\nEm sua terceira edição, o Claque reuniu 1.200 apresentações, com predominância de artistas regionais, além da participação pontual de atrações nacionais. Realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, em parceria com o Sesc, o projeto manteve o foco na circulação artística, na ocupação de equipamentos culturais e na ampliação do acesso do público a diferentes linguagens, distribuídas ao longo de quase seis meses de programação.