O Teatro Goiânia serve de palco para a abertura do Claque Cultural nesta quarta-feira (1º), às 19 horas. O projeto artístico toma conta de diversas cidades goianas até 2026. Para a estreia, os músicos Luiz Chaffin e Pedro Braga promovem um show especial intitulado Duo com a Corda Toda, além da apresentação do Duo Santê, que realiza o espetáculo musical Electro Brasilidades. A programação é gratuita.\nRealizado pelo Sesc em parceria com o Governo do Estado, o Claque vai até março de 2026, com mais de mil apresentações gratuitas em diversas cidades goianas. O investimento total é de R$ 23 milhões para promover artistas e palcos goianos. Nesta terceira edição, além de Goiânia, o projeto contempla ainda Anápolis, Alto Paraíso, Caldas Novas, Jataí, Morrinhos e Jussara. A maratona terá um polo de circulação nacional na Bahia para receber a arte goiana.