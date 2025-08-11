-Vídeo (1.3298774)\nApós o influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, 27, fazer um vídeo de 50 minutos com o qual acusa o youtuber Hytalo Santos de lucrar com exposição sexualizada de adolescentes, muitos famosos têm apoiado a iniciativa de jogar luz ao caso.\nUma delas é a autora de novelas Gloria Perez, que usou as redes sociais para parabenizar Felca. "Felca denuncia a rede de pedofilia e exposição infantil que se formou na web. Um vídeo forte e mais do que necessário", escreveu nas redes sociais.\nHomem é preso durante operação de combate à exploração sexual infantil em Goiás\nHomem é preso suspeito de explorar sexualmente crianças para vender conteúdo pornográfico; veja conversas\nDeputada pelo PSOL, Erika Hilton agradeceu ao influenciador pela apuração que realizou sobre a exploração sexual infantil nas redes sociais.