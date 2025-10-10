-VÍDEO: Claudia Raia anuncia pausa (1.3322850)\nA atriz Claudia Raia anunciou nesta sexta-feira (10) o cancelamento das apresentações da peça “Cenas da Menopausa” após sofrer uma fratura na fíbula durante uma sessão do espetáculo em Goiânia, no último sábado (4), no Teatro Rio Vermelho. A previsão é de que a arttista retorno ao espetáculo em janeiro de 2026, após liberação médica.\nEm um vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (7), Claudia explicou que o acidente aconteceu durante a apresentação e que, inicialmente, acreditava tratar-se apenas de uma entorse. Após realizar exames, descobriu que havia uma pequena fratura na fíbula esquerda, o que a obrigou a cancelar as apresentações em João Pessoa, que estavam previstas para esta semana.\nEu sofri um entorse no tornozelo esquerdo no sábado à noite, em Goiânia, quando eu estava fazendo Cenas da Menopausa. Achei que era só uma torção, mas depois da ressonância descobrimos que tem uma fratura na fíbula. É pequena, mas me impede totalmente de fazer o espetáculo essa semana”, contou a atriz.