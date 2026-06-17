A cantora goiana Cláudia Vieira realiza nesta quinta-feira (18), a partir das 19 horas, o último espetáculo da temporada de shows em que ela celebra 30 anos de música. Com entrada gratuita, a apresentação será no Teatro do Instituto Federal de Goiás (IFG), em Goiânia. O projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.O show marca o encerramento de uma série de oito apresentações realizadas em escolas públicas e espaços culturais da capital, em celebração às três décadas de trajetória artística da cantora. No palco, Cláudia será acompanhada por músicos consagrados da cena goiana, como Sérgio Pato (percussão), Fred Praxedes (teclados), Nonato Mendes (baixo), Fred Valle (bateria) e Front Jr. (guitarra). A direção musical é de Davi Mello. No repertório, uma seleção de clássicos da música brasileira e canções autorais. Para a apresentação de encerramento, Cláudia prepara um momento especial: a participação de seu pai, o cantor Goia, um dos nomes históricos da música goiana. Nascido em Goiânia, Goiandi Lopes de Brito iniciou sua trajetória musical ainda na adolescência, participando de trios vocais e apresentações em clubes da capital. Em 1962, ele conquistou projeção nacional ao alcançar o segundo lugar no concurso Voz de Ouro do Brasil, realizado no Teatro Municipal de São Paulo, tornando-se a Segunda Voz de Ouro do Brasil naquele ano. Ao longo de sua carreira, abriu apresentações de artistas consagrados da música brasileira, entre eles Maysa, Cauby Peixoto, Ângela Maria, Clara Nunes e Oswaldo Montenegro. “Ter meu pai ao meu lado no palco é revisitar a história que me formou como artista e como pessoa. Sua voz, sua trajetória e sua paixão pela música sempre fizeram parte da minha vida. Ao longo de décadas, ele construiu um caminho de dedicação à canção brasileira, inspirando não apenas a mim, mas tantas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvi-lo”, comenta Cláudia. Apesar de uma longa trajetória nos palcos, Goia realizou o sonho de gravar seu primeiro álbum solo apenas em 2014, com o lançamento do CD Estrada do Sol, reunindo canções de compositores como Tom Jobim, Dolores Duran, Dorival Caymmi, Noel Rosa e Luiz Bonfá. Na época, uma das participações especiais do disco foi justamente de sua filha, Cláudia Vieira, em um dueto na canção Por Causa de Você, de Tom Jobim e Dolores Duran.“Este show encerra uma temporada muito especial para mim, mas também representa um retorno às minhas origens. Celebrar meus 30 anos de carreira ao lado do meu pai é transformar essa noite em um encontro entre passado, presente e futuro, unidos pela música e pelo afeto”, celebra Cláudia Vieira.Cláudia Vieira se dedica à música desde 1992 quando estreou cantando jazz, blues e MPB, estilos marcantes de seu repertório. Intérprete afinada, com grande potência vocal, ela contempla diferentes gêneros musicais em suas apresentações. Seu primeiro CD solo Sobretudo Encontros foi gravado em 2001. A repercussão do disco levou o cantor e compositor Gilberto Gil a convidá-la para veicular uma das faixas na sua rádio virtual Expresso 2222. Com a canção Sobretudo Encontros, de João Caetano, foi indicada ao 1º Prêmio Caras de Música, de melhor música e disco de MPB. \tSERVIÇOShow: Encerramento da temporada Cláudia Vieira – 30 anos de música e emoçãoData e horário: Quinta-feira, às 19hLocal: Teatro do IFG / Rua 75, n. 46 - CentroEntrada gratuitaMais informações: @claudiavieira_cantora (Instagram)