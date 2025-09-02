Em Êta Mundo Melhor!, nas cenas previstas para irem ao ar a partir desta quinta-feira (4), os atores Claudio Gabriel e Dani Barros participam da trama como o casal Aderbal e Marilda, que são indicados pelo padre Lucas (João Camargo) para adotarem Samir (Davi Malizia) a pedido de Celso (Rainer Cadete). Mais uma armação do primo de Candinho (Sergio Guizé) para afastar o menino do pai. No entanto, Zulma (Heloisa Périssé) não fica feliz com a notícia e conta com a ajuda de Zenaide (Evelyn Castro) e do próprio Candinho para entender as motivações do casal. A seguir, confira as entrevistas de Claudio Gabriel e Dani Barros:\nCLAUDIO GABRIEL\nComo foi o convite pra participar da novela? Estava acompanhando?\nO convite foi uma grata surpresa, uma participação grande que estou tendo muito prazer em fazer. Não estava acompanhando por conta de outros compromissos de trabalho, mas, a partir do convite, comecei a assistir os capítulos para entender a linguagem da novela, saber que tom poderia usar, me basear nas composições dos personagens dos colegas, enfim, ficar por dentro do clima da novela.