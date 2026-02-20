No Viver Sertanejo deste domingo (22) Daniel recebe Cleiton e Camargo e Léo Magalhães, numa edição que celebra laços familiares e trajetórias que atravessam gerações.\nCleiton e Camargo relembram o início da dupla e contam como se conheceram por meio de amigos, dando início a uma parceria que ganharia destaque no cenário sertanejo. Cleiton compartilha uma curiosidade sobre sua formação musical: antes de se aproximar do sertanejo, era fã de hip hop. A mudança aconteceu aos poucos, especialmente após ouvir É o Amor, sucesso que despertou nele uma conexão definitiva com a sonoridade sertaneja. Camargo, que é irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, conta histórias engraçadas com fãs devido à similaridade física da família. No programa, a dupla interpreta Quando o Amor se Faz e Na Hora de Amar.\nLéo Magalhães também participa comemorando 20 anos de trajetória. O cantor, que começou na música aos 12 anos e gravou o primeiro álbum aos 23. Em 2010, ele ficou em segundo lugar no quadro Garagem do Faustão. No programa, ele revisita os passos dessa caminhada e compartilha uma memória pessoal emocionante ao falar sobre o nascimento do filho. No repertório, apresenta Locutor e 24 Horas.