A banda Clube Retrô, conhecida pelos shows animados e nostálgicos nas noites goianas, faz show nesta quinta-feira (27), a partir das 20 horas, na praça de alimentação do Shopping Cerrado. A apresentação marca a última edição de 2025 do projeto Executiva no Palco, iniciativa da Rádio Executiva que há mais de 20 anos leva shows gratuitos e de qualidade a diversos pontos da cidade.No repertório, o melhor do pop rock nacional e internacional dos anos 1960 a 2000, com pop, rock, reggae, disco e soul. O show também integra o Festival Natal Espetacular do Shopping Cerrado, que segue até o dia 7 de dezembro com apresentações gratuitas de música ou dança na praça de alimentação do centro de compras. Formado em Goiânia em 2014, o grupo tem como integrantes os músicos Alessandro Nunes (guitarra), Sarah Marques (vocais), Jason Veronez (bateria), Junior (baixo) e Rafael Medeiros (teclados). Entre as inúmeras referências musicais do Clube Retrô, artistas como A-ha, James Brown, Beatles, Tim Maia, Paralamas do Sucesso e RPM. \tSERVIÇOShow: Banda Clube Retrô no projeto Executiva no Palco Data: Quinta-feira (27), às 20hLocal: Shopping Cerrado (Praça de Alimentação) / Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor AeroviárioMais informações: instagram @shoppingcerradoEntrada gratuita