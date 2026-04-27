Entre ruas que guardam histórias e páginas que devolvem vida ao passado, Goiânia ganha um novo capítulo de si mesma com o lançamento da 11ª publicação da coleção literária dedicada à formação da capital. Mais do que livros, os títulos funcionam como um resgate sensível de uma cidade ainda jovem, mas já ameaçada pelo esquecimento. As obras serão lançadas nesta terça-feira (28), na Academia Goiana de Letras (AGL).\nA iniciativa,desenvolvida por nomes como Narcisa Abreu Cordeiro e Ubirajara Galli, reúne obras que mergulham nas décadas de 1930 a 1960, período fundamental para entender o nascimento e a consolidação de Goiânia. Desta vez, os destaques são os títulos que destacam a Avenida Paranaíba, a Rua 16 e a Rua 25, que revelam histórias urbanas e humanas a partir de recortes precisos da cidade. Os livros saem pela Editora Kelps e conta com a parceria entre a AGL e o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás.