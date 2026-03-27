Décadas após terem sido escritos e guardados em arquivos pessoais, textos inéditos de Domingos Felix de Sousa foram reunidos no livro Contos e Outros Escritos, que apresenta mais de 20 narrativas até então desconhecidas do público. A obra nasceu a partir da descoberta de manuscritos e textos datilografados mantidos no acervo pessoal do autor e foi publicada pela Editora UFG, após trabalho de organização e edição conduzido pela Elysium Sociedade Cultural.O material foi reunido pela escritora Maria Lúcia Felix Bufáiçal, filha do autor, que levou os textos à editora. A partir daí, foi formada uma equipe coordenada pelo pesquisador Wolney Unes, responsável por conduzir o processo de digitalização, revisão e edição dos escritos. Dos mais de 30 fragmentos encontrados, mais de 20 contos foram selecionados para integrar a coletânea.Além de recuperar textos inéditos, o livro revela novas dimensões da produção literária de Domingos Felix de Sousa. Segundo Wolney Unes, o autor se destacou por abordar temas universais, distanciando-se da tradição regionalista que marcou grande parte da literatura goiana. Em seus escritos, o foco recai sobre aspectos da experiência humana, ampliando o alcance das narrativas.Embora tenha produzido textos ao longo de décadas, Domingos Felix não chegou a consolidar uma obra publicada em livro durante sua vida. Ainda assim, tornou-se uma figura influente no meio intelectual goiano, sendo procurado por escritores e artistas como conselheiro e leitor atento, além de colaborar com jornais e publicações culturais.Nascido em Jaraguá (GO) em 1923, Domingos Felix de Sousa teve formação em Filosofia e Direito e atuou como professor em Goiânia, além de participar de iniciativas ligadas à criação de instituições de ensino superior no estado.