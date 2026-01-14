O coletivo Click Goiânia apresenta a exposição Ipês em Goiânia, a partir desta quinta-feira (15), às 19 horas, no Tô Bar. Em cartaz para visitação até 1º março, registros de 14 fotógrafos que exploram diferentes técnicas, usando tanto câmeras profissionais quanto o celular. O conjunto propõe um olhar sensível sobre a cidade, mostrando como o cotidiano urbano é transformado pelo ciclo dos ipês.\nAlexsandro Lima, Adriana Lopes, Cidinha Tôrres, Corália Elias, Cynara Ferreira, Lívia Rodrigues, Marise Barbosa, Malu Rodrigues, Marli Gomes, Maria Helena Teles, Nina Pimenta, Simone Brandina, Valéria Batista e Wellington Martins são os participantes da mostra. A ideia surgiu de um bate-papo entre apreciadores de ipês no Instagram. Bastou alguém comentar uma foto, outro compartilhar uma localização e logo surgiu a vontade de reunir esses registros em um espaço comum. Em poucas horas, aquela conversa se transformou em um grupo no WhatsApp, cheio de pessoas apaixonadas pela árvore florida e pela cidade.