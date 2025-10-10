A mistura fina entre jazz, afrobeat, música eletrônica e funk brasileiro resume muito bem o álbum Contrastes, do Coletivo SuperJazz. O trabalho será lançado neste domingo (12), a partir das 16 horas, no Shiva Alt Bar. Já disponível nas plataformas digitais, o disco faz uma homenagem ao trompetista goiano Manassés Aragão, que morreu em 2021 vítima da covid-19 no dia do aniversário de seus 40 anos.\nCom formato dinâmico, o Coletivo SuperJazz é fruto do trabalho de DJs, músicos, videomakers, radialistas e produtores que atuam há mais de 25 anos com o propósito de fortalecer e injetar novos ares na cena de jazz e da música instrumental brasileira. O projeto foi criado por Dudão Melo em 2004 e, desde então, promove apresentações, projetos sonoros e experiências musicais.\nO show de apresentação do disco Contrastes conta com a presença dos músicos goianos Fred Valle, Front Jr., Stevão Silva, Moises Feitosa, Sérgio Pato, e projeções do artista visual Juliano Moraes. O trabalho foi gravado em Goiânia e Brasília, unindo músicos das duas cidades, e destaca nove faixas inéditas, entre elas a última gravação realizada por Manassés.