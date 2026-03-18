Breno deixou a casa mais vigiada do País com 58,96% dos votos na terça-feira (17). No nono paredão da temporada, que também contou com Ana Paula e Leandro Boneco, o brother se despediu do BBB 26 apenas duas semanas após retornar do Quarto Secreto, onde esteve após um paredão falso. “Desde o paredão da Sarah, especulávamos que todos eram falsos. Só não imaginei que seria o meu. Quando entrei no quarto e percebi que não havia Tadeu, que era fechado e tinha uma tela, entendi. Senti um alívio enorme por não ter saído, mas também uma responsabilidade, era um ponto alto do jogo. Infelizmente, não aproveitei tão bem quanto poderia”, analisa. Na entrevista a seguir, o ex-participante reflete sobre os fatores que atrapalharam sua permanência na competição e faz um balanço de sua trajetória no reality. Breno também revela qual era sua estratégia dentro da casa e com quem pretende manter contato fora do programa.