Pirenópolis, famosa por suas ruas de pedra e casarões coloniais, se transforma em palco de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural goiano. A partir desta terça-feira (9), até domingo (14), o Canto da Primavera 2025 – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis mistura tradição, diversidade e novidades em uma programação gratuita que soma 70 atrações. No centro das atenções, três grandes nomes nacionais: Ana Carolina, Xande de Pilares e Pato Fu, que dividem espaço com dezenas de artistas goianos.\nA secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, ressalta que a curadoria buscou pluralidade sem abrir mão da identidade. “Partimos da premissa de que a diversidade não enfraquece, mas fortalece a cena local. Ao lado dos grandes nomes nacionais, que ampliam a projeção do evento, o festival reafirma o protagonismo dos artistas goianos, assegurando espaço para diferentes gêneros e trajetórias artísticas, sem perder a essência de celebrar a riqueza cultural de nosso Estado.”