Em 2015, Adolpho Veloso filmava um longa experimental em preto e branco nas ruas de São Paulo que estreou no festival alternativo americano Slamdance. Dez anos depois, o diretor de fotografia paulista entrega Sonhos de Trem, seu segundo filme nos Estados Unidos com o cineasta Clint Bentley e estrelado por Joel Edgerton e Felicity Jones, e desponta como um dos favoritos para ganhar o Oscar 2026 de Melhor Fotografia. O título, que estreia nesta quinta-feira (12), no Cine Cultura, também disputa na categoria principal, roteiro adaptado e canção original, pela música Train Dreams. Na temporada, Sonhos de Trem já rendeu ao brasileiro o prêmio de melhor fotografia no Critics Choice Awards. No Oscar, Adolpho concorre com Frankenstein (Dan Laustsen), Marty Supreme (Darius Khondji), Uma Batalha após a Outra (Michael Bauman) e Pecadores (Autumn Durald Arkapaw).Sonhos de Trem narra a história de Robert Grainier, interpretado por Joel Edgerton, um lenhador que trabalha na construção de ferrovias nos Estados Unidos do início do século 20. A trama explora os desafios do protagonista ao se afastar da família, abordando temas como amor, perdas e o desenvolvimento ferroviário americano.Adolpho Veloso decidiu que queria trabalhar com cinema aos 12 anos ao assistir a Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. “Fiquei totalmente impressionado e resolvi que trabalharia com isso, mas não sabia exatamente em qual função”, afirma o cineasta, que se formou em cinema na FAAP, em São Paulo. “Achava que seria diretor, porque parecia ser a única opção, mas na faculdade comecei a ver que havia outras possibilidades.”Antes de assumir a função que exerce até hoje, Veloso trabalhou em diversos departamentos de produtoras de publicidade até passar a fotografar curtas. Estreou em um longa com Asco, selecionado pelo festival alternativo ao Sundance, e, em 2017, trabalhou com Heitor Dhalia em Yoga: Arquitetura da Paz, documentário sobre o renomado retratista Michael O’Neill e sua relação com a disciplina espiritual. A obra chamou a atenção do jovem Clint Bentley. “O filme estava bastante popular na Netflix e, por acaso, Clint assistiu e gostou. Ele é documental, mas esteticamente próximo da ficção, mais cinematográfico e com planos pensados.”Após retomar a parceria com Dhalia em Tungstênio, o diretor de fotografia passou a filmar na Argentina e na Europa. Foi quando decidiu, no fim de 2019, se mudar para Portugal - onde, diz, sempre estão suas plantas, mas não ele. Um ano depois, chegava ao primeiro set nos Estados Unidos para rodar Jockey, drama de pequeno orçamento de Bentley sobre um jóquei veterano - papel de Clifton Collins Jr. - que tenta seu grande título mesmo com a saúde debilitada. “Tínhamos uma equipe de dez pessoas e um orçamento de US$ 300 mil. Por isso, havia muita liberdade nas filmagens”, diz Veloso.A dupla com Bentley deu tão certo que foi repetida em Sonhos de Trem, longa que está no catálogo da Netflix. Agora, o projeto teve cem pessoas empregadas diretamente, filmagens no interior do estado de Washington, distribuição grandiosa e astros do quilate de Joel Edgerton e Felicity Jones. “O grande desafio foi repetir o mesmo processo em um filme de época sem a mesma flexibilidade do projeto anterior”, diz Veloso. A missão era adaptar o conto de Denis Johnson sobre um lenhador.Nas mãos de Bentley, virou um belo e delicado drama sobre natureza, os perigos do capitalismo extremo e a resiliência humana. Filmado inteiramente com luz natural, câmera na mão e locações, Sonhos de Trem exigiu comprometimento de diretor, fotógrafo e elenco, longe das regalias hollywoodianas.“Eu e Adolpho criamos esse estilo de filmar misturando momentos roteirizados e, de vez em quando, os jogando para o alto ao trazer atores estreantes e animais. Não teria feito esse filme sem Adolpho”, diz Bentley, que foi indicado ao Oscar com Greg Kwedar pelo roteiro de Sing Sing - a dupla também assina o novo longa. Sonhos de Trem foi rodado em 29 dias no meio de uma floresta da Costa do Pacífico, mas a maior parte da equipe permanecia mais distante da ação, que era conduzida por Veloso e Bentley de modo intimista para manter velocidade, espontaneidade e o espírito independente dos envolvidos. “Tínhamos poucas horas para filmar, dependendo da natureza. O lado bom de trabalhar assim é que você não tem muito tempo para fazer as cenas. Só conseguimos porque o elenco abraçou a ideia”, diz Veloso. O estilo do brasileiro em Sonhos de Trem chamou a atenção de M. Night Shyamalan, que teve acesso a uma cópia antecipada do filme. O cineasta de O Sexto Sentido e A Vila chamou Veloso para fotografar o grandioso Remain, ideia concebida por ele e Nicholas Sparks, autor de Diário de uma Paixão.