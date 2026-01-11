Uma cidade pacata nos arredores de Goiânia se confunde à primeira vista com as históricas Pirenópolis e cidade de Goiás. As casas coloniais e fachadas art déco também dominam Bom Retorno, cenário da trama central de Coração Acelerado, novela das sete da TV Globo que estreia nesta segunda-feira (12). A cidade é fictícia, construída dentro dos Estúdios Globo, o famoso Projac, mas deixa os goianos com a impressão de que ela sempre existiu. Ao botar reparo pela segunda vez na casa pintada em tons de azul e rosa, logo se vê que não se trata do Cine Pirineus. A mesma sensação de familiaridade surge ao observar a fachada do bistrô e antiquário Saint Fermè e ao passar caminhando em frente ao coreto. A cenografia de Bom Retorno resgata o charme das casas baixas e coloridas, a arquitetura colonial e os elementos naturais de Pirenópolis, cidade de Goiás e Pires do Rio, transformando as cenas do folhetim em um mosaico de referências. O POPULAR conferiu a cidade cenográfica de perto na última quarta-feira (7), a convite da emissora.Na ocasião, as autoras Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira contaram sobre a ideia por trás de Coração Acelerado, que explora o universo da música sertaneja. “Eu sempre tive uma certa fascinação pelo sertanejo, desde os anos 1990, porque eu achava que era muito a cara de uma novela. As músicas de Leandro e Leonardo e Chitãozinho e Xororó eram as que mais se assemelhavam a uma novela”, comenta Izabel, que mais recentemente começou a estudar o feminejo e suas precursoras, pouco antes de Marília Mendonça morrer. A vontade de escrever uma história sobre isso tudo só aumentava. Ao ser procurada pela emissora para um possível projeto, Izabel logo sugeriu a trama musical e convidou Maria Helena para desenvolver a história de Coração Acelerado, que tem como protagonistas cantores do gênero mais ouvido do Brasil. O goiano Filipe Bragança interpreta João Raul, um jovem cantor que já é grande nome do sertanejo, chamado pelos fãs de “o mozão do Brasil”. Seu caminho se cruza com o de Agrado Garcia (Isadora Cruz) quando ainda eram crianças, ficando a cargo do destino promover o reencontro.CenárioNo clipe oficial da novela, exibido na festa de lançamento, a linha do tempo é revelada: dez anos depois, João Raul e Agrado estarão juntos novamente após se conhecerem por causa da música. A identificação dos goianos deve acontecer tanto pelos cenários quanto pelas histórias. “Para que essa conexão afetiva com a trama aconteça é muito importante estarmos gravando aqui. Goiás é muito rico em beleza natural e cultural, e lindo cinematograficamente”, disse o diretor Carlos Araújo em outubro, quando elenco e equipe estavam em gravação no Estado.Eles embarcaram em uma grande imersão pelas paisagens e sonoridades de Goiás, com filmagens que começaram em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Para criar Bom Retorno, a equipe seguiu viagem para Pirenópolis, Terezópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e a antiga capital. Nas cidades de Crixás e Caldas Novas foram gravadas as cenas de shows de João Raul, com participação especial da dupla Maiara e Maraisa. Filipe encarou o público de mais de 25 mil pessoas do Caldas Country para dar voz ao personagem. “Eu estou muito, muito feliz. É uma responsabilidade muito grande esse personagem, que é goiano, como eu. É como se todos esses anos de carreira estivessem me preparando para esse papel”, comenta Filipe sobre a chance de se reconectar com suas raízes no novo trabalho. “Filmar em Goiás traz muita autenticidade para o projeto. E é muito interessante como a novela consegue passear também pela história da música sertaneja”, completa o artista.“Eu sempre achei que Goiás merecia um lugar de destaque, sob todos os aspectos. Durante anos falamos sobre o nosso Estado e ninguém parecia entender direito. Depois, só se falava do agro ou de música caipira. Temos muito mais que isso, muitas riquezas, belezas naturais, poetas, artistas e até lideranças políticas que merecem ser apresentadas para o resto do País”, aponta Stepan Nercessian, ator goiano que dá vida a Eliomar em Coração Acelerado. Viúvo de Cecília, interpretada por Paula Fernandes, Eliomar é pai de Janete (Letícia Spiller) e Zilá (Leandra Leal) e avô de Agrado. As cenas de Stepan foram gravadas em Pires do Rio. “Acredito que os próprios goianos vão se surpreender com a novela. Para mim, a experiência foi incrível, me senti em casa”, conta ele, que conheceu a cidade pela primeira vez na ocasião.Paula Fernandes é categórica quanto à nova produção da TV Globo. “Estava passando de hora do sertanejo ter esse destaque, em rede nacional. A mulherada, principalmente, merece e que bom que estou estrelando essa história”, diz. Sua personagem começou a linhagem de cantoras da família, mas Cecília não teve a chance de conhecer o sucesso. É correndo atrás desse sonho que ela pega a estrada e morre em um acidente. A perda de seu grande amor faz com que Eliomar proíba suas filhas de ter qualquer aproximação com esse universo. Em Goiás, Paula Fernandes teve a chance de conhecer pela primeira vez as cachoeiras do Coqueiro e da Garganta, em Pirenópolis, para gravar suas cenas como Cecília. “Ter começado as gravações em Goiás foi muito legal, porque a Cecília tem muito a ver comigo. Também sou do interior, filha do mato, pisei na água gelada e cantei na beira do rio. Isso é maravilhoso”, conta.