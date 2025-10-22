As paisagens de Bela Vista de Goiás e de seu entorno, com casinhas antigas, estradas de terra cercada por milharais e ruas que rememoram o passado são os chamarizes de Reencarne, série que estreia nesta quinta-feira (23), no Globoplay. Com Taís Araújo no elenco e dirigida por Bruno Safadi, a história abraça as narrativas do terror em uma ode aos clássicos sobrenaturais.\n“Gosto de dizer que é um terror sertanejo”, comenta o criador da série, Juan Julian. “A gente homenageia o terror clássico, mas traz para o Centro-Oeste brasileiro, o que torna a experiência única.” A história gira em torno de Túlio (Welket Bungué), ex-policial que sai da prisão após 20 anos, condenado pela morte de seu melhor amigo, Caio (Pedro Caetano). Sua vida muda radicalmente quando Sandra (Julia Dalavia) aparece dizendo ser a reencarnação de Caio.