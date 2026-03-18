O desenho nunca foi apenas um ponto de partida na trajetória de Marcelo Solá. Em sua obra, ele funciona como linguagem, pensamento e método de criação. Essa relação profunda com a linha e com o gesto aparece com força na exposição Ainda Assim Por Isso Mesmo, que será aberta nesta quinta-feira (19), às 19 horas, no Centro Cultural Octo Marques, reunindo um amplo conjunto de trabalhos recentes do artista goiano.\nReconhecido no circuito artístico brasileiro e internacional desde os anos 1990, Solá apresenta cerca de 90 obras produzidas sobretudo a partir de 2025. O conjunto reafirma o desenho como núcleo de sua pesquisa visual, ainda que atravessado por outras técnicas e materiais que ampliam as possibilidades da linguagem e revelam o caráter experimental que marca sua trajetória.\n“O meu trabalho desde sempre é focado no desenho, embora existam outras técnicas dentro dele”, explica o artista. “Quando eu penso na história do desenho, as referências vêm de muitas direções, desde a pré-história até hoje. Onde o desenho aparece, ali está uma possibilidade de investigação”, salienta.