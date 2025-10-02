“Gente, a menopausa é um buraco negro!”, define a atriz Claudia Raia, rindo de si mesma, mas sem perder a seriedade do tema. Aos 58 anos, a atriz encara de frente o desafio de transformar calores, insônia, névoa mental e mudanças de humor em motivo de riso coletivo. É assim que nasce Cenas da Menopausa, comédia musical em parceria com Jarbas Homem de Mello, que chega a Goiânia para duas apresentações, nesta sexta (3) e sábado (4), no Teatro Rio Vermelho.\nNo palco, Claudia interpreta Teresa, uma corretora de imóveis de 49 anos, casada e mãe de dois filhos, que começa a sentir os primeiros sintomas da menopausa. Mas a personagem não está sozinha: a atriz também dá vida a outras mulheres 50+, cada uma com sua forma particular de encarar a maturidade. “Cada personagem é uma mulher possível, com dores, sonhos e contradições. Aprendi que a maturidade não é um pacote fechado, cada uma vive a sua maneira”, contou a atriz em entrevista ao POPULAR.