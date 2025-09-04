O apresentador Raul Gil, 87, está internado no Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, após sentir indisposição e fortes cólicas na região abdominal na última terça (3).\nFilho dele, Raul Gil Junior afirma à reportagem que o pai está bem e que ele precisou ir ao hospital para fazer uma batelada de exames. "No momento, ele está bem. Acredito que hoje mesmo [quinta, 4] deva receber alta", diz.\nFoi em dezembro de 2024 que Raul Gil se despediu do SBT. Após 14 anos na emissora, o apresentador fez a última edição de seu programa e agradeceu aos telespectadores, patrocinadores e à família Abravanel pela longa passagem na empresa.\nNa ocasião, ele reforçou a sua admiração por Silvio Santos (1930-2024). "Sempre falei que quem morreu foi Senor Abravanel, Silvio Santos nunca vai morrer e será eterno nos nossos corações, na nossa mente", disse.