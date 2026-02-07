-Galeria: Com ‘Desliza’ e hits do Parangolé, Léo Santana agita pré-Carnaval de Goiânia (1.3371721)\nGoiás virou Bahia neste sábado (7). O cantor Léo Santana subiu ao trio elétrico com seu pagodão às 16h45 e agitou a Avenida 85 com os hits ‘Desliza’, ‘Zona de Perigo’ e ‘Perna Bamba’. Mesmo com o clima instável, com ameaça de chuva, uma multidão de foliões compareceu para cantar com o baiano, pular e dançar as coreografias que ficaram famosas nas redes sociais.\nDurante quase duas horas de show, Léo Santana cantou sucessos que marcaram os últimos 20 anos e mostrou a força que tem no Carnaval, com hits atuais e antigos no repertório, como ‘Tchubirabiron’ e ‘Rebolation’ da sua antiga banda Parangolé.\nO GG da Bahia interagiu com o público ao longo de todo o show, pedindo para os goianos fazerem o ‘L’ com as mãos, sua marca registrada, e se imaginarem em Salvador.