Lucas Trajano (Daniel Rangel) tem tudo: juventude, fortuna e um amor verdadeiro. Prestes a se casar com Paula Magalhães (Debora Ozório), sua primeira e única namorada, o empresário vive um conto de fadas contemporâneo de colocar inveja em muita gente. E que desperta o lado mais cruel de Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal e vilã implacável. Ela nutre uma paixão secreta por Lucas e sua fortuna, e é capaz de tudo para acabar com a união dos dois e conquistar o que deseja. Esse é o ponto de partida da trama de Tudo por uma Segunda Chance, primeira novela vertical da TV Globo, que estreia nesta terça-feira (25) em todas as redes sociais da emissora. Com episódios curtos, cheios de suspense, a obra é desenvolvida sob medida para acompanhar pelo celular. Produzido pelos Estúdios Globo, com roteiro de Rodrigo Lassance e direção artística de Adriano Melo, o microdrama tem 50 capítulos, cada um com cerca de dois a três minutos de duração. A cada semana, sempre às terças-feiras, dez capítulos serão disponibilizados em todas as redes sociais do @tvglobo. O lançamento dos capítulos da novelinha será em sinergia com Dona de Mim. O microdrama fará parte da rotina dos personagens da novela das sete: Kami (Giovanna Lancellotti), Ryan (L7nnon), Jussara (Vilma Melo), Jeff (Faíska Alves), Dara (Cecília Chancez), Stephany (Nikolly Fernandes), entre outros personagens, assistirão aos episódios e comentarão sobre conteúdo, formato e onde assistir. Tudo por uma Segunda Chance explora os limites entre amor e obsessão, verdade e mentira, passado e presente. A trama se inicia na festa de despedida de solteiro de Lucas e Paula. Sob o olhar orgulhoso de amigos e dos pais do noivo, Glória Trajano (Beth Goulart) e Jorge Trajano (Leonardo Brício), o jovem declara seu amor por Paula, arrancando aplausos dos convidados, e a ira de Soraia. É nesse contexto que Soraia resolve colocar seu plano em prática para separar o casal e tirar Paula do caminho. Com a ajuda de Roberto (Ruan Aguiar), um rapaz que se deixa manipular por conta da paixão que nutre por ela, a vilã consegue um frasco de veneno e, na noite da celebração, despeja o líquido no espumante da amiga. A armação, porém, dá errado quando Lucas toma a taça da mão da noiva e bebe. Para desespero geral, ele passa mal e entra em coma profundo. Na sequência, Soraia “planta” as provas na bolsa de Paula, e a amiga acaba presa por um crime que não cometeu. Tempos depois, quando Lucas finalmente desperta, ele não se lembra de nada, nem mesmo de seu grande amor. Ao seu lado está Soraia, que se aproveita do estado do rapaz para apagar vestígios do passado e falsear a realidade, criando condições para ocupar o espaço deixado por Paula na vida dele. Como aliada, Soraia tem a mãe do rapaz, que acredita genuinamente nas mentiras da vilã e acata suas ideias para manter Paula longe do filho, acreditando que a ex-nora é a verdadeira culpada do crime. Enquanto Lucas luta para reconstruir sua identidade ao lado de Soraia, Paula enfrenta o maior desafio de sua vida: sair da prisão, provar sua inocência, recuperar sua dignidade e reconquistar o amor que lhe foi roubado. Isso sem qualquer envolvimento de seus pais, Beth (Vanessa Gerbelli) e Jarbas (Marcos Winter). Beth acolhe a filha, mas Jarbas, ressentido por ter perdido seu emprego na empresa dos Trajano, rejeita a jovem, que decide, então, retomar sua vida por conta própria. Em meio a mentiras, traições e reviravoltas, e com apoio apenas do amigo Arthur (Isacque Lopes), a mocinha embarca numa jornada de justiça e redenção, determinada a mostrar que o verdadeiro amor resiste até mesmo ao esquecimento.