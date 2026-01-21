A ideia não é exatamente nova, mas o resultado continua surpreendendo. Reunir no mesmo palco três potências da música brasileira contemporânea, movimento que remete ao histórico O Grande Encontro, de Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, no fim dos anos 1990, é o ponto de partida do projeto Dominguinho, que chega a Goiânia nesta sexta-feira (23), a partir das 18 horas, na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Em cena, os cantores João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê dividem o palco e as canções.\nO projeto nasceu como um álbum acústico, em que os três costuram referências da música nordestina e brasileira. Lançado em abril de 2025, o disco teve forte repercussão, impulsionando uma série de apresentações pelo País e rendendo convites para festivais internacionais. “O que me motivou a participar foi o encontro verdadeiro. O Dominguinho não nasceu como um plano estratégico, mas como um espaço de troca, de amizade e de escuta. Entrar nesse projeto me colocou em contato direto com outras formas de sentir a música, especialmente com o universo do forró e da sanfona, que sempre admirei”, explicou Jota.Pê, em entrevista ao POPULAR.