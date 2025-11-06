Em escuridão e silêncio total, o espetáculo Espécie convoca outros modos de existir em palcos do Brasil e mundo afora há mais de 12 anos. Concebido e dirigido por Valéria Braga, o monólogo interpretado por Rodrigo Cunha estreia sua terceira turnê internacional pela Europa nesta sexta-feira (7), começando pela Espanha. A série de apresentações segue até 4 de dezembro passando também por cidades de Portugal.\nEm janeiro de 2026, Rodrigo e Valéria embarcam para a Alemanha para ampliar o roteiro internacional da montagem. Antes de pegar a estrada novamente, o espetáculo será apresentado no início do ano em Goiânia. Com duração de 60 minutos e contemplado com o prêmio Miriam Muniz de Teatro da Fundação Nacional das Artes (Funarte), o que é ser bicho e o que é ser humano é questionado o tempo todo no palco.