Os ritos, cânticos, personagens e símbolos das procissões religiosas e culturais que formam as manifestações brasileiras são os protagonistas do 1º Encontro das Procissões do Fogaréu no Brasil. O evento, realizado na cidade de Goiás, começa nesta sexta-feira (12) e segue com atividades gratuitas até o domingo (14), em diversos pontos da antiga capital goiana. O objetivo é fortalecer a tradição como manifestação de fé e apelo turístico. A edição de abertura do Encontro comemora os 60 anos da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (Ovat), que promove anualmente a Procissão do Fogaréu da cidade de Goiás, a mais antiga em atividade no País, com 280 anos. Mais de 60 cidades de estados como Minas Gerais, Maranhão, São Paulo e Rio de Janeiro integram o projeto. “A ideia é de que o Encontro aconteça anualmente em inúmeras cidades brasileiras. No ano que vem, queremos realizar o evento em Caxias, no Maranhão”, explica o presidente da Ovat, Guilherme Siqueira. Para a abertura do projeto, crianças apresentam o Fogaréuzinho, etapa infantil do Fogaréu, no palco do Cine Teatro São Joaquim. As atividades são gratuitas. No final de semana, as ações se resumem a encontros e palestras, ao lado de oficinas e apresentações. No sábado (13), por exemplo, o poeta e folclorista Maciel Bosco promove e discute o tema A importância das Festas Sacro-folclóricas Brasileiras para a Afirmação de nossa Identidade. Há ainda oficinas, como a de confecção de capuzes dos farricocos, ministrada por Benedito José Ferreira. O Encontro participa também da Semana Veiga Valle, que foi realizada pela primeira vez em 2024 e contou com exposições, mesa redonda, missas e lançamento de selo comemorativo. Também se comemora o Jubileu de 280 anos da Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus do Passos. Neste ano, as atividades sobre o mestre goiano da escultura e arte sacra também são destacadas, como a alvorada dos sinos em homenagem ao grande artista do barroco de Goiás. O ponto alto da festa é o cortejo composto pelos fogaréus das cidades visitantes, no sábado (13), às 23h30, na porta principal do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, próximo a Praça do Coreto. “A ideia é fazer essa convergência cultural e um intercâmbio patrimonial. É importante destacar as políticas e as necessidades de organizações para a manutenção e continuidade das manifestações religiosas e folclóricas que tanto falam sobre a cultura e identidade brasileira”, reflete Guilherme. O 1º Encontro das Procissões do Fogaréu no Brasil é apenas uma entre as atividades comemorativas dos 60 anos da Ovat, importante organização de Goiás. Foi a partir dela que se deu o renascimento cultural da antiga Vila Boa após um longo processo de abandono e esquecimento nas décadas posteriores à transferência da capital para Goiânia. “Em 1965, Helder Camargo de Passos, Goiandira do Couto e outros jovens da cidade fundaram a Ovat com o objetivo de trazer de volta o que havia sido parado com a transferência da capital”, explica Guilherme. “Com a organização, muito se fez, como o retorno do Fogaréu, a criação do Museu de Arte Sacra Boa Morte, a parte museológica do Palácio Conde dos Arcos, entre outras questões que reverberam ainda hoje”, reflete o produtor. Serviço Evento: 1º Encontro das Procissões do Fogaréu no BrasilData: De sexta-feira (12) a domingo (14)Local: Diversos pontos do centro histórico da cidade de GoiásEntrada gratuitaInformações: @ovat