A Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, volta a ser palco de um dos encontros mais longevos dedicados às culturas tradicionais brasileiras. Em 2026, o evento muda de data e acontece de 6 a 17 de outubro, ocupando ruas, praças e espaços culturais da comunidade com uma programação que reúne música, dança, artesanato, rodas de conversa, oficinas e manifestações populares.\nRealizado desde 2001, o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros chega à 26ª edição aproximando públicos de diferentes regiões do País de povos indígenas, comunidades quilombolas, mestres da cultura tradicional e artistas. Durante 12 dias, São Jorge se transforma em território de troca, onde conhecimentos transmitidos pela oralidade e pela experiência dividem espaço com debates e reflexões contemporâneas.