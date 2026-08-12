Treze anos após fazer história como o primeiro longa brasileiro protagonizado por atores com síndrome de Down, Colegas, ganhador de 13 prêmios nacionais e internacionais, apresenta agora uma sequência que reflete o amadurecimento de seu elenco e de seu criador, o diretor Marcelo Galvão.\nEm Colegas e o Herdeiro, que chega aos cinemas de Goiânia e Aparecida de Goiânia nesta quinta (13), a poesia quase ingênua da fuga original dá lugar a uma narrativa mais complexa, atual e com momentos de riso incontrolável.\nA trama também conseguiu expandir ainda mais seu espectro inclusivo e da neurodiversidade, incorporando atores autistas. Um deles, Henrique Fernandes, que interpreta o Magrelo, diverte com pouquíssimas falas, mas com muitas expressões e explosões de gestos em cena.\nA comédia de aventura não hesita em pautar, sem melindres, temas que resistem como tabus na realidade de pessoas com deficiência, como questões sobre sexualidade e namoro, debates relativos a gênero, autonomia e capacidades desse grupo social para desenvolver as atividades que bem quiser.