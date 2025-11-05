Pintura de 5 metros de largura, que foi censurada no Brasil em 2019, será exibida na Argentina (Divulgação / Valdemy Teixeira)\nDesde 2013, o artista plástico goiano Gerson Fogaça vem consolidando uma trajetória marcada pelo intercâmbio entre Goiás e o mundo. Suas obras já circularam por diferentes países e a próxima parada será nesta sexta-feira (7), com abertura da individual Caos In Itinere no Museu Carlos Alonso, em Mendoza, na Argentina. A exposição, que fica em cartaz até 30 de dezembro, ocupa os três andares do espaço e reúne mais de 30 trabalhos que percorrem sua produção entre 2007 e 2025. A curadoria é assinada pela argentina Patrícia Avena Navarro e a produção é de Malu da Cunha.\nNo conjunto de obras, destaca-se uma pintura de 5 metros de largura que foi censurada sem explicações oficiais em 2019 no Museu dos Correios, em Brasília, a dois dias da inauguração. Numa corrida contra o tempo, a obra foi apresentada no Museu de Nacional de Brasília. Em 2024, ela também foi exibida no Museu de Arte Contemporânea das Américas (Mocaa), em Miami, EUA. O trabalho integra o acervo da exposição O Sangue no Alguidá, criada por Fogaça em colaboração com o escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez.