Um encontro imaginário entre Sigmund Freud e C.S. Lewis, marcado pelo embate entre fé e ateísmo, chega aos palcos de Goiânia depois de conquistar mais de 180 mil espectadores pelo País. Um dos grandes sucessos do teatro brasileiro contemporâneo, A Última Sessão de Freud será apresentado de sexta-feira (14) a domingo (16), no palco do Madre Esperança Garrido, com Odilon Wagner e Marcello Airoldi no elenco.“Vocês sabem que gosto muito de Goiânia, toda vez que vou me sinto muito acolhido, as pessoas são muito carinhosas, a gastronomia é maravilhosa, mas eu tenho uma conexão extra com a cidade: eu faço aniversário no mesmo dia de Goiânia, 24 de outubro. Levei o espetáculo em 2025, estou voltando e tenho certeza que será com casa lotada”, disse Odilon Wagner, em postagem nas redes sociais. Estreado em 2022, A Última Sessão de Freud, dirigida por Elias Andreato, já passou pelos principais palcos do Brasil e chegou em Goiânia pela primeira vez em março de 2025. Participou de mostras e festivais cênicos e concorreu a premiações importantes. Na pele de Freud, Odilon Wagner foi indicado ao Prêmio Shell, Prêmio APCA e Prêmio Bibi Ferreira.O texto do autor norte-americano Mark St. Germain baseia-se no livro Deus em Questão, escrito pelo Dr. Armand M. Nicholi Jr., professor de psiquiatria da Harvard Medical School. Na trama, o gabinete de Freud na Inglaterra serve de cenário para um debate apaixonado sobre o dilema entre o ateísmo e a crença em Deus. Freud, considerado o pai da psicanálise, se encontra com o escritor C. S. Lewis. O embate verbal entre os intelectuais se firma em temas sobre natureza humana, morte, relações sociais e o dilema entre o ateísmo e a crença em Deus.A urgência da discussão ganha contornos dramáticos por meio do contexto histórico: o encontro ocorre no exato dia em que a Inglaterra ingressa na Segunda Guerra Mundial, em 1939. “Essa peça é um elogio ao diálogo, algo fundamental em nossos tempos. Saio do teatro todos os dias convicto de que podemos conviver pacificamente com aqueles que pensam diferente de nós”, afirma Odilon Wagner, que celebra 56 anos de carreira interpretando o pensador austríaco. O cenário realista, assinado por Fábio Namatame (indicado ao Prêmio Shell), reconstrói minuciosamente o consultório londrino onde Freud se exilou para fugir da perseguição nazista na Áustria. O espetáculo equilibra a densidade dos temas com o uso do sarcasmo e da ironia, criando uma conexão direta com o público. “Num mundo dominado por algoritmos da superficialidade, é maravilhoso encontrar plateias sedentas pelo bom debate, humor de qualidade e poesia”, completa Marcello Airoldi, que vive C. S. Lewis.Além do desafio de dar vida a Freud, Odilon também assina a produção da peça. Com mais de 50 anos de carreira no teatro, cinema e televisão, o ator ficou conhecido por trabalhos principalmente em novelas da TV Globo, como em Corpo a Corpo (1984), O Tempo e o Vento (1985) e Terra Nostra (1999). Como diretor cênico, estreou em 1980 com o espetáculo Navalha na Carne. Em 2019 venceu o Prêmio Aplauso Brasil de Teatro.Já Marcello Airoldi fundou o núcleo de pesquisas Teatro de Perto, com o qual apresenta e dirige diversos espetáculos trabalhando como ator, autor e diretor. Também ficou marcado em novelas da Globo, como em Viver a Vida (2009), de Manoel Carlos, e A Vida da Gente (2011), de Lícia Manzo. Viveu Adoniran Barbosa no especial Por Toda Minha Vida (2010). Em 2022 foi indicado ao Prêmio Bibi Ferreira na categoria melhor ator em peça de teatro pelo espetáculo Misery. SERVIÇO Espetáculo: A Última Sessão de FreudData: Sexta (14), sábado (15) e domingo (16)Horário: sexta e sábado, às 20h e domingo, às 17hLocal: Teatro Madre Esperança Garrido / Av. Contorno, 241, CentroIngressos: entre R$ 25 e R$ 180Duração: 90 minutos Classificação: 14 anos Informações: www.freud.art.br