A Semana da Moda Goiana 2026 começa nesta terça-feira (26) e segue até sexta-feira (29), na Casa da Indústria. A programação vai reunir empresários, profissionais, estudantes, fornecedores e representantes da cadeia produtiva para discutir os desafios, oportunidades e transformações do setor da moda em Goiás. O evento é realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), por meio da Câmara Setorial da Moda (Casmoda), com apoio do Sebrae Goiás e do Senac Goiás. Um dos destaques da programação é a participação do estilista Alexandre Herchcovitch, referência da moda brasileira no cenário internacional, que fará a palestra keynote Da Passarela à Indústria: o que Move a Moda Hoje, na sexta-feira, às 14 horas. A participação do estilista marca um dos momentos mais aguardados do encontro, que deve reunir profissionais e empresários interessados em inovação, criação, posicionamento de marca e comportamento de consumo. Com o tema Da Criação ao Mercado: Conexões que Fortalecem a Moda Goiana, a programação foi estruturada em uma trilha de conhecimento que percorre temas ligados a tendências, criação, processos industriais, comercialização e geração de negócios. A proposta é promover atualização técnica, troca de experiências e aproximação entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva da moda.Durante quatro dias, a programação contará com palestras, workshops, painéis, conteúdos técnicos, cases de empresas goianas, rodada de negócios e espaço expositivo. Entre os destaques estão debates sobre macrotendências e moda digital, inovação no segmento denim, reforma tributária, transformação industrial do couro ao calçado, varejo, inteligência artificial aplicada à moda, etiquetagem inteligente, internacionalização da moda goiana e sustentabilidade na indústria têxtil. O evento também terá participação de especialistas, empresários e representantes de empresas e instituições como Senai, IEL, Sebrae Goiás, Senac Goiás, Febratex Group e Canatiba Têxtil. A programação inclui ainda painéis sobre experiência do consumidor, identidade de marca, comportamento de mercado e tendências de moda que impulsionam vendas. O presidente da Fieg, André Rocha, destaca a relevância econômica da moda para Goiás e o papel do setor no fortalecimento da indústria estadual. “A moda é uma das grandes forças da economia goiana, responsável pela geração de empregos, renda e oportunidades em diversos municípios do Estado. A Semana da Moda Goiana reforça a importância de estimular conhecimento, inovação e integração entre empresas, profissionais e instituições para ampliar ainda mais a competitividade do setor”, afirma.O presidente da Casmoda, Edilson Borges, ressalta que o evento foi pensado para mobilizar o setor em torno de discussões alinhadas às demandas atuais do mercado. “A Semana da Moda nasce com o propósito de aproximar os diferentes elos da cadeia produtiva, estimular conexões e promover debates que contribuam para o crescimento sustentável da moda em Goiás. Queremos fortalecer o diálogo entre criação, indústria, mercado e negócios, valorizando o potencial produtivo e criativo do nosso Estado”, destaca.Atualmente, Goiás é o segundo maior polo de confecção do Brasil. A indústria têxtil e de confecção goiana movimenta mais de R$ 10 bilhões por ano, gera cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos e produz aproximadamente 60 milhões de peças por mês. O Estado responde por 75% da produção do Centro-Oeste e a capital Goiânia abriga o segundo maior polo de moda do País, com a Região da 44 concentrando mais de 12 mil lojas atacadistas.SERVIÇOEvento: Semana da Moda Goiana 2026Data: Terça a sexta-feiraHorário: 13h às 18hLocal: Fieg - Casa da Indústria, Auditório João Bênnio | Goiânia Inscrições gratuitas: go.loja.sebrae.com.br/semana-da-moda-goiana-2026-ev-104512