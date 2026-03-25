Está acabando a espera. Após duas mudanças de data, a tradicional Mostra O Amor, a Morte e as Paixões, um dos eventos mais aguardados pelos cinéfilos no início do ano, está confirmada e será realizada entre os dias 8 e 22 de abril, no Cinex, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A principal novidade da 17ª edição é que toda a programação será oferecida gratuitamente ao público, ampliando o acesso a um dos mais importantes eventos dedicados ao cinema autoral no Brasil.\n“A gratuidade é um passo importante para ampliar o alcance da mostra e permitir que novos públicos tenham acesso ao cinema e às discussões que propomos. É uma forma de democratizar ainda mais o evento”, afirma Gerson Santos, diretor do Cinex e cofundador da Mostra ao lado do professor Lisandro Nogueira. O acesso aos filmes será realizado mediante retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão. Já as demais atividades estarão sujeitas à lotação dos espaços.