Com apresentação de Luis Miranda e Luellem de Castro, o Falas Negras deste ano traz a importância da temática racial no mês da Consciência Negra e joga luz em pautas importantes sob a perspectiva do humor, utilizando o riso como ferramenta de resistência. Dirigido por Naína de Paula, com roteiro final de Verônica Debom e direção artística de Matheus Malafaia, o último Falas do ano será exibido no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. O programa realiza uma costura potente entre humor, ironia e crítica social. A atração se consolida como um espaço importante na TV para a reflexão e celebração, enquanto apresenta vivências da população negra. Para o apresentador Luis Miranda, celebrar a diversidade provoca desconforto e Falas Negras consegue trazer equilíbrio nesse sentido. “Eu acho que, para nós pretos brasileiros, o programa é a possibilidade de discutir questões do nosso cotidiano e isso sendo levado para uma maior quantidade de gente. Acho que não só os pretos precisam ouvir, mas os brancos também”, diz Luis. Cheio de ironias, o especial conta com a participação de um elenco majoritariamente negro. Estão presentes nomes como Ícaro Silva, Haonê Thinar, Pedro Ottoni, Luisa Perissé, Digão Ribeiro, Magda Gomes, Thamirys Borsan e Fernando Caruso. Fazem parte do roteiro esquetes, referências musicais, stand up comedy e humoristas conhecidos, como Thiago Carmona e Bruna Braga. A comediante Tatá Mendonça, que apresentou Falas de Acesso, também estará em Falas Negras. De acordo com o Censo 2022 do IBGE, a população negra (preta e parda) no Brasil representa 55,5% do total. Mesmo sendo a maioria, o racismo ainda é uma realidade no Brasil. A conversa e consciência são fundamentais nesse processo. Falas Negras tem roteiro final de Veronica Debom, direção de Naína de Paula e direção artística de Matheus Malafaia. O especial é escrito por Clara Anastácia, Flávia Boggio e Veronica Debom, com colaboração de Bruna Braga. A produção executiva é de Claudio Dager, produção de Silvana Feu e direção de gênero de Patricia Pedrosa.