Já estão disponíveis os três primeiros episódios de Herança em Jogo, novo reality Original Globoplay, sendo o primeiro capítulo, inclusive, aberto para não assinantes. Gravado em uma luxuosa propriedade, o programa reúne 13 participantes em uma intensa disputa por um prêmio de até R$ 1 milhão em barras de ouro. Com produção nacional da Formata, o programa é a primeira adaptação internacional de The Inheritance, formato criado pela Studio Lambert e distribuído pela All3Media. A atração coloca em xeque os limites da confiança humana, das alianças e das manipulações na disputa pelo prêmio.A dinâmica gira em torno da herança de A Falecida, uma milionária excêntrica interpretada por Susana Vieira, que transforma a própria sucessão patrimonial em uma disputa envolvente. Para garantir que cada regra seja cumprida à risca, Rodrigo Faro assume o papel de O Testamenteiro, conduzindo as provas, provocando dilemas e acompanhando as decisões secretas dos concorrentes na Sala do Cofre.“O Globoplay é a casa dos realities e Herança em Jogo chega para reafirmar nosso compromisso com a inovação e a diversificação de formatos no streaming. A produção traz uma proposta inédita ao combinar confinamento, estratégia e elementos de dramaturgia, entregando uma verdadeira ‘novela da vida real’. O lançamento reforça a excelência dos nossos Originais e nossa capacidade de criar conteúdos de alta relevância que envolvem e conectam o público”, destaca Tatiana Costa, Diretora de Gestão de Conteúdos Digitais e Canais Pagos do Globoplay.Daniela Busoli, da Formata, também celebra o ineditismo da produção no Brasil. “É sempre muito especial estar ao lado do Globoplay. É uma relação de confiança e troca criativa, construída em mais de uma década. Herança em Jogo conta com essa dupla mais que original, Rodrigo Faro e Susana Vieira, um reencontro de dois titãs após anos do último trabalho juntos! Tivemos sinergia e alinhamento de toda equipe e, acredito, chegamos a um resultado que nos deixa muito felizes”, pontua.