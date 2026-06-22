Mistérios, premonições, amores impossíveis e disputas movidas pela ambição. Vinte anos após sua estreia original na TV Globo, O Profeta está de volta para emocionar o público. A novela escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, inspirada na obra homônima de Ivani Ribeiro, juá está disponível no Globoplay Novelas, substituindo Paraíso na programação.Exibida originalmente em 2006, na faixa das 18 horas, a trama conquistou o público ao combinar romance, espiritualidade e drama em uma história ambientada na São Paulo dos anos 1950. Em um momento em que temas ligados ao autoconhecimento, astrologia e misticismo voltam a despertar o interesse de diferentes gerações, a novela ressurge mostrando que questões como destino, escolhas e propósito continuam tão atuais quanto há duas décadas.No centro da história está Marcos (Thiago Fragoso), um jovem que cresceu convivendo com o dom da clarividência. Capaz de prever acontecimentos futuros, ele se muda para São Paulo em busca de novas oportunidades, mas acaba se deixando seduzir pela fama e pelo dinheiro que seus poderes podem proporcionar. Ao mesmo tempo, vive um intenso romance com Sônia (Paolla Oliveira), amor que será colocado à prova por interesses, rivalidades e segredos.Para Thiago Fragoso, revisitar a novela duas décadas depois é uma oportunidade de reencontrar uma história que continua dialogando com o público. “Foi uma grande alegria ter a oportunidade de interpretar um protagonista que também era o personagem-título da novela. Eu via isso como uma responsabilidade ainda maior do que fazer “apenas” o protagonista de uma história. O Marcos marcou profundamente a minha trajetória.”, afirma o ator.Relembre alguns dos personagens que conduzem essa trama repleta de emoção:Marcos (Thiago Fragoso):Camilo (Malvino Salvador): Primo de Marcos e namorado de longa data de Sônia, Camilo inicialmente representa a estabilidade na vida da jovem. Contudo, ao vê-la se apaixonar por Marcos, revela um lado possessivo e ressentido. Determinado a reconquistar Sônia, une forças com Ruth para impedir o romance dos protagonistas, tornando-se um dos principais obstáculos enfrentados pelo casal. (TV Globo)