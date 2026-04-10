Vira e mexe ele está na mídia. Seja por receber algum novo morador célebre ou por causa de alguma polêmica relacionada a quem já habita o local há algum tempo, o Retiro dos Artistas é velho conhecido de quem acompanha o noticiário de celebridades.\nMas como ele surgiu? Quem pode pleitear uma vaga por lá? E como vivem os moradores que vivem atualmente na instituição centenária?\nEm 1918, quando o Brasil ainda não tinha previdência social, um grupo de artistas se reuniu no Rio de Janeiro para fundar uma instituição que cuidasse dos seus. Hoje, o Retiro dos Artistas continua sendo o único lugar do país a oferecer moradia, assistência médica e amparo a artistas idosos em situação de vulnerabilidade.\nProduções da Globo são finalistas no New York Festivals TV e Films Awards 2026\nConheça caminho de Wagner Moura e outros brasileiros para chegar a Hollywood