O músico Pedro Sampaio pôs a cantora Melody e o funkeiro Meno K na garupa para acelerar rumo ao Carnaval deste ano. Não foram de "motinha", nem de táxi, tampouco de trio elétrico. Escolheram um jet ski, veículo que dá nome à sua parceria musical, obra que deu um banho nos competidores e chegou ao topo da lista de mais ouvidas do Spotify.\nSampaio costuma navegar bem pela folia, mas nunca chegou à crista da onda tão rápido como foi com "Jetski", que precisou só de quatro dias para virar uma das 15 mais tocadas na plataforma. A canção fala sobre montar num jet ski para transar no mar. "Tu gosta, né, de correr perigo", canta o DJ. Erotismo é um dos segredos para se criar um potencial hit de Carnaval, diz Felipe Vassão, compositor e produtor vencedor do Grammy Latino.\nEmbora não haja receita de sucesso, os ingredientes mais procurados pelo público, ele afirma, são letras de duplo sentido, uma melodia imediata e, claro, o ritmo contagiante. "Precisa haver uma convocação para que todo mundo cante e dance. Carnaval é um fenômeno físico, as pessoas querem viver uma catarse", diz.