O elenco da cinebiografia de Marília Mendonça foi anunciado, mas um dos nomes retratados na história virou motivo de polêmica.\nA esposa do compositor Juliano Tchula afirmou que ele não autorizou o uso de sua imagem na produção. Parceiro de Marília em sucessos como "De Quem é a Culpa" e "Amante Não Tem Lar", o músico será interpretado pelo ator Luccas Oliver.\nSó para avisar que meu marido não autorizou uso de imagem no filme!!! Nossos advogados estão há meses em contato.Flávia Soares, esposa de Juliano Tchula.\nFilho de Marília Mendonça e Murilo Huff ganha camisa autografada por Cristiano Ronaldo; vídeo\nMarília Mendonça vai ganhar filme e a protagonista será vivida pela estreante Marina Versos\nJorge, da dupla com Mateus, relembra que se apaixonou por música que Marília Mendonça fez aos 18 anos\nAo responder seguidores, Flavi Soares afirmou que ela e o marido preferem viver "em paz". Ela disse ainda que o compositor não deseja ser homenageado por "aquilo em que não acredita".