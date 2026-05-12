Pela terceira vez consecutiva, o apresentador de televisão, comediante e vencedor do Emmy Conan O'Brien retornará ao palco do Oscar para comandar a cerimônia.\nA 99ª edição do Oscar será transmitida ao vivo no dia 14 de março de 2027.\nO'Brien ainda se junta aos produtores Raj Kapoor e Katy Mullan, pelo quarto ano consecutivo, além dos produtores e roteiristas criativos Jeff Ross e Mike Sweeney, que costumam trabalhar com O'Brien.\nO comediante é conhecido por apresentar os programas "Late Night with Conan O'Brien", "The Tonight Show with Conan O'Brien" e "Conan". Atualmente, apresenta o podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" e "Conan O'Brien Must Go", um programa de viagens da HBO. Antes da carreira como apresentador, trabalhou como roteirista de "Saturday Night Live" e "Os Simpsons".\nTom Zé é atração do 31º Goiânia Noise Festival, que tem agenda gratuita a partir desta quinta (7)