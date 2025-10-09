Mariana Ferrão, Ingrid Guimarães e Bráulio Bessa (Reprodução/Conexão Flamboyant)\nGoiânia reúne grandes nomes do cenário nacional nesta sexta-feira (10) no Conexão Flamboyant que acontece das 8h às 20h no Flamboyant Shopping. Mariana Ferrão, Ingrid Guimarães e Bráulio Bessa são presenças confirmadas para uma conversa sobre autoconhecimento, saúde, longevidade, a presença e o futuro digital, arte, e muito mais. Com o tema: “Eu, o outro e o mundo – Semear autorresponsabilidade. Colher liberdade”, o evento promete mostrar como escolhas simples impactam a própria vida, a convivência com os outros e a construção de laços mais felizes. Os ingressos estão à venda no site do evento.\nOs valores dos ingressos variam de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada ou ingresso solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível).