-Vídeo Salto de Itiquira - Formosa (1.3365260)\nO fim de semana está chegando e a pergunta é a de sempre: para onde ir? Se você busca sombra, água fresca ou um roteiro histórico, Goiás tem se tornado a resposta favorita de cada vez mais gente. O estado registrou a segunda maior alta turística do país em novembro de 2025, com crescimento de 2,9%, segundo dados da Agência Cora de Notícias, do Governo de Goiás. Com opções que vão de águas termais a vinícolas, não faltam motivos para colocar o pé na estrada sem precisar ir muito longe.\nCaldas Novas, Pirenópolis e Rio Quente lideram a preferência dos visitantes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), repassados ao O POPULAR pela coordenadora do Observatório da Goiás Turismo, Amanda Alves Borges, os turistas movimentaram R$ 906 milhões no estado em 2024.