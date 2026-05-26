Polentas fumegantes, massas artesanais preparadas diante do público e taças erguidas em longos brindes coletivos. A cada edição, Nova Veneza transforma o interior de Goiás em uma espécie de vila italiana temporária. O Festival Italiano, que começa nesta quinta-feira (28) e segue até domingo (31), chega a sua 20ª edição. O que começou como uma celebração comunitária das origens dos descendentes de imigrantes italianos tornou-se um dos maiores festivais gastronômicos de Goiás, atraindo milhares de visitantes, movimentando a economia local e consolidando um ritual que mistura comida, memória e música. Ao longo de suas 20 edições, o festival acumulou números superlativos, receitas preservadas por gerações e personagens que ajudam a explicar a permanência dessa tradição. Para celebrar a data, O POPULAR reúne 20 fatos e curiosidades sobre o evento.