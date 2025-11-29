A primeira semana de dezembro chega com uma programação variada, que combina estreias teatrais, projeções ao ar livre e espetáculos de dança. Nesta segunda-feira (1º), o clássico Bodas de Sangue (foto) de Federico García Lorca ganha nova leitura no Teatro Goiânia Ouro, enquanto o grupo Arte e Fatos volta aos palcos no Centro Cultural UFG. A partir de quinta, a cidade de Goiás se transforma em tela com a Mostra Farolete, que projeta mais de 60 obras na fachada do Museu das Bandeiras. No fim de semana, o Teatro Rio Vermelho recebe o espetáculo escolar Herança, do Studio Dançarte, e o Madre Esperança Garrido apresenta Fenômenos!, produção do ministério de dança Semear. Confira a programação e divirta-se.\nSegunda-feira (1º)\nArquétipos\nA Galeria de Vidro do CCUFG abre no dia 1º, às 19 horas, a exposição Arquétipos, com 15 obras inéditas de Tolentino que revisitam símbolos presentes na mitologia, na psicologia junguiana e nas narrativas que moldam identidades. A mostra propõe um diálogo entre passado e contemporaneidade por meio de retratos que evocam imaginação e memória coletiva. A visitação segue até 30 de janeiro de 2026, com entrada gratuita. Informações: @centroculturalufg.