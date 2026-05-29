O mês de maio nem terminou e os goianos só pensam em uma coisa: nas festas juninas. Tem arraiá rolando neste fim de semana, muitas opções ao longo de junho e a “saideira” de festanças avançando pelo mês de julho em Goiânia e Aparecida. O POPULAR preparou um roteiro com direito a muita comida típica, quadrilhas, brincadeiras, shows gratuitos e até propostas criativas, com corrida de rua no pacote.\nEm junho também acontecem os aguardados jogos da Copa do Mundo e, por isso, algumas festas tradicionais da cidade decidiram se adiantar em 2026 para não chocar as programações, caso do Arraiá do Externato São José, que tem programação neste sábado (30). Outras festanças decidiram unir as duas coisas e vão transmitir a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo no dia 13 de junho, como o Arraiá do Trinus e o Arraiá da Paróquia São Pio X. E, para aqueles que não se conformam facilmente com o fim, tem festança em julho no Buriti Shopping com o grupo Balancê, em Aparecida, e na Paróquia São José, em Goiânia. Confira o roteiro.