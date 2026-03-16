Faltam pouco menos de 30 dias para o início de um dos festivais gastronômicos mais queridos dos goianos. A 26ª edição do Comida di Buteco será realizada de 10 de abril a 10 de maio e contará com a participação de 49 bares, sendo 42 de Goiânia e sete de Aparecida de Goiânia. Durante um mês, os botequeiros vão poder provar os petiscos inéditos criados especialmente para o concurso e votar no melhor buteco da cidade. Cada prato terá preço fixo de R$ 40, seguindo o padrão nacional da competição. Em 2026, o tema é verduras: folhas, talos e flores comestíveis ganham protagonismo nos petiscos.\nCriado no ano 2000, em Belo Horizonte, o Comida di Buteco se transformou em um verdadeiro movimento cultural e gastronômico. O concurso nasceu com a missão de valorizar os botecos familiares e a cozinha de raiz brasileira e, hoje, reúne quase 1.200 receitas inéditas em todo o país. Assim como nas edições anteriores, a nota final combina 50% do voto do público e 50% da avaliação de jurados. O campeão de cada cidade segue para a disputa nacional, cujo resultado final será anunciado em julho, em São Paulo, quando será revelado o Melhor Buteco do Brasil. Confira a lista completa dos participantes de Goiânia e Aparecida e os pratos.