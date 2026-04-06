Prepare a pipoca e o fôlego também porque a maratona vai começar. Com mais de 70 filmes na grade, a 17ª edição da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões começa nesta quarta-feira (8) e segue até o dia 22 de abril, no Cinex, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Entre os destaques estão produções do Oscar 2026, como O Agente Secreto, Valor Sentimental, Foi Apenas um Acidente, Sirāt e Marty Supreme, além de títulos premiados em festivais internacionais, como O Último Azul. A abertura, para convidados, será às 19h30, seguida da exibição de Papagaios, vencedor de quatro Kikitos no Festival de Cinema de Gramado de 2025 - incluindo Melhor Filme, pelo Júri Popular, e Melhor Ator para Gero Camilo, que também levou o prêmio na mesma categoria no Bravo Film Festival, em Los Angeles. Pela primeira vez, toda a programação, que inclui palestras, debates, lançamentos de livros e shows musicais, será gratuita. Confira, com exclusividade, os horários e todos os longas confirmados na mostra.