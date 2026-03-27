A partir do Domingo de Ramos (29), a tradição católica inicia a série de rituais que homenageiam a paixão, morte e ressurreição de Cristo ao longo da Semana Santa. Um dos pontos altos é na Sexta-feira Santa com as encenações da Paixão de Cristo, que neste ano cai no dia 3 de abril. Para os fiéis, não são apenas apresentações teatrais, mas de eventos que unem religiosidade, arte e identidade cultural.\nOcupando paróquias, vias públicas e centros culturais, as encenações ocupam diversos bairros da capital e cidades do interior. Espetáculos grandiosos estão entre as atrações mais aguardadas neste ano, como o espetáculo Grande Caminhada de Fé – Vida, Paixão e Morte de Jesus, que chega a sua 34ª edição ao longo da Rodovia dos Romeiros (GO-060), entre Goiânia e Trindade. Com público estimado de 120 mil pessoas, a organização fez uma alteração em 2026: o espetáculo tem início às 16 horas, seguindo até a noite.