A folia ainda não acabou. Nesta terça-feira (17) é a última oportunidade de curtir o carnaval na capital, que tem os blocos Tambores do Orum, Bloco do Caçador, Esquenta LGBT+ e Sativa ocupando e saindo em cortejo pelas ruas de Goiânia. Todas as opções são gratuitas. Confira a programação e divirta-se!\nTambores do Orum\nCom o enredo Palmares: Por Uma Nação Negra Brasileira, os Tambores do Orum apresentam a sua ópera negra de rua nos dias 17 e 21 de fevereiro, em Goiânia. Primeiro bloco de Goiânia formado integralmente por pessoas negras, ele sai pela terceira vez no carnaval da capital afirmando a batalha contínua por justiça racial no Brasil. Reafirmando o compromisso social com a comunidade negra de Goiânia, o bloco carnavalesco do Orum Aiyê Quilombo Cultural apresenta um espetáculo que canta e narra o legado de luta e resistência contra a opressão e a escravidão.